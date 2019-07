Anmeldung zum Tag des offenen Stromspeichers im Landkreis Augsburg

Stromspeicher – warum?



Eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) mit fünf Kilowatt Leistung produziert über ein Jahr verteilt rund 4.750 kWh Strom. Das entspricht dem Jahresverbrauch einer vierköpfigen Familie. Durch Zeitschaltuhren oder Energiemanager lassen sich bis zu 40 Prozent des eigenerzeugten Stroms selbst nutzen. Batteriespeicher erhöhen den Eigenverbrauch deutlich, sie machen noch unabhängiger vom Stromlieferanten und vom Sonnenschein. Erzeugt die PV-Anlage mehr Strom als der Haushalt verbraucht, laden sich die Solar-Akkus auf. Die kleinen Kraftpakte – nicht größer als ein Kühlschrank – schicken dann den Sonnenstrom für den Haushalt in Verlängerung, zum Beispiel in den Nachtstunden. Erst wenn der Batteriespeicher voll ist, wird der PV-Strom ins Netz eingespeist.Qualität und Sicherheit der Solarstromspeicher haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert. Im Gegenzug sind die Preise gesunken. Deshalb sind Batteriespeicher auf dem Vormarsch: Mittlerweile entscheidet sich jeder zweite Betreiber einer neuen Photovoltaikanlage für die Kombination mit einem Solarstromspeicher. Allein 45.000 Heimspeicher wurden 2018 installiert, insgesamt sind schon über 125.000 Speicher in Deutschland in Betrieb. Auch die Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage kann sinnvoll sein. Mittlerweile sind über 300 Batteriesysteme von knapp 30 Anbietern auf dem Markt. Bei dieser Vielfalt lohnt es sich also, bei der Vielfalt der Modelle von Erfahrungen aus der Praxis zu profitieren. Der Tag des offenen Solarstromspeichers am Sonntag, 14. Juli bietet dazu die Gelegenheit!Jeder, der sich über Stromspeicher informieren möchte, kann die teilnehmenden Speicherbesitzer zwischen 13 und 16 Uhr besuchen und deren Stromspeicher „in Aktion“ besichtigen, Fragen stellen und Erfahrungen austauschen. Nach Anmeldung beim Landratsamt Augsburg erhalten Interessierte die genaue Anschrift der Aussteller und weitere Informationen zum Aktionstag.Die Anmeldung ist telefonisch möglich unter 0821 3102-2613 oder via E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de . Informationen sind auch unter www.landkreis-augsburg.de/solar zu finden.Organisiert wird der Aktionstag vom Team Mobilität und Klimaschutz im Landratsamt Augsburg in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS), dem ältesten unabhängigen Solarverein Deutschlands.