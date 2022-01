Willkommen zum tägliche Maskenball

TRIAGE - NEUE NORMALITÄT (OFFIZIELLES MUSIKVIDEO)Musik ist eine Kunstart in der Menschen ihr Gefühle und Gedanken zum Ausdruck bringen.Dieser Song spricht all die Verlogenheit dieses dekadenten Packs hervorragend an, welche sich in den letzten zwei Jahren hier breitgemacht hat.Es ist an der Zeit, dafür aufzustehen unsere Demokratie und Freiheit zu verteidigen. Immer schön standhaft bleiben, die Musik macht Mut!Die Regierung ist das Virus. Die Medien verbreiten es. Gesunder Menschenverstand ist die Heilung!