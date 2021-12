Schuldirektor von Impfgegnern in Handschellen gelegt

Da die letzten Beiträge mit der Begründung der angeblichen Falschinformationen von myheimat gelöscht worden sind, kann man die Wahrheit trotzdem nicht verschweigen.Tja....Radikale Impfverweigerer haben am 10. Dezember dem Direktor eines Gymnasiums in Griechenland angelegt und ihn aufgeführt. Damit wollten sie gegen die Maskenpflicht vorgehn, die an allen griechischen Schulen gilt.Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in Deutschland entwickelt.