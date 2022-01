Neue Stufe von unfassbarer Polizei-Brutalität in Amsterdam

Beamte hetzen in Amsterdam Hunde ohne Maulkorb auf Demonstranten und schlagen auf Frauen ein.#Amsterdam am 2.1.21: unfassbar! Alles, was man über Rechtsstaat und Menschenrechte gelernt hat – heute für die Mülltonne. Was geht in Politikern vor, die solche brutalen Einsätze gegen friedliche Menschen anordnen? Wie groß muss ihre Angst sein? Und wovor?