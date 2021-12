Montagsdemo Halle

Gesunden Menschen wird der Arbeitsplatz verwehrt, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Es ist leider Wahrheit geworden in Deutschland, dass im Jahr 2021 einige Arbeitgeber die zurecht skeptischen Impfgegner vor die Tür setzen. Gesundheit ist das höchste Gut jedes Menschen, doch dieser Staat ist geisteskrank. Und diese Politik wird fortgesetzt, obwohl schon mehr als 17000 Menschen an den Folgen der Impfung verstarben. Welch ein politisches Versagen, welch ein Skandal, der immer größer zu werden droht.Rund 2000 Menschen zogen an diesem Montag in Halle friedlich durch die Straßen, um ein Zeichen zu setzen für Frieden, Freiheit und keine Diktatur.Hier ist Schluss.Hände weg von unserem Körper und unseren Kindern!