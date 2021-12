Impfpflicht in den USA aufgehoben - Joe Bidens große Niederlage

Ja und ausgerechnet das Klinikpersonal steht der Zwangsimpfung am meisten skeptisch gegenüber, sie werden es wohl am Besten wissen.Hatte doch Joe Biden erst im September die Impfpflicht in den USA durchgepeitscht, dürfte er wohl jetzt eine saftige Niederlage erleben.Was seiner Politik folgte, waren tausende Kündigungen und ein deswegen jetzt drohender Ärzte-Kollaps in den Kliniken in den USA wie verkündet wurde.Bidens Scherbenhaufen sind jetzt tausende unbesetzte Stellen. Und es bleibt immer noch offen, ob die jetzt offenen Stellen auch durch die langsame Aufhebung der Impfpflicht überhaupt wieder besetzt werden.Unzählige Krankenhäuser in den USA kassieren jetzt die Quittung, da sich das Krankenhauspersonal sei es aus religiösen Gründen oder wegen des viel zu wenig erprobten Impfstoffs gegen eine Impfpflicht entschied.Jetzt droht der absolute Ärzte-Exodus in den USA und erst jetzt ist nun von aufgehobener Impfpflicht in den USA die Rede.Bleibt abzuwarten wie sich die Lage in den Kliniken in Deutschland entwickelt.