Beiträge mit sachlichen Ausführungen werden von Frau Julia Schmid gelöscht

Warum das Löschen der Beiträge nicht die Lösung ist



Sehr geehrte Frau Schmid,



der Streit zwischen Geimpften und Ungeimpften wird immer lauter. Nicht nur auf der Straße, sondern auch bei myheimat. Jetzt werden sogar die Beiträge zum Teil gar nicht mehr zum Nachlesen in die Arbeitsmappe gelöscht. Ein Artikel war von 2019 und bezog sich auf das Impfen allgemein.

Der andere Artikel bezog sich auf eine Blutuntersuchung von Geimpften und Ungeimpften, sogar mit Wort und Bild von vier Probanden bei der Untersuchung .

Alles gelöscht mit der Begründung



Beitrag wegen Verdacht auf Fake News/Verschwörungstheorie in die Arbeitsmappe verschoben



Eine Untersuchung an Probanden ist kein Fake News, es ist alles mit Fakten belegt. Im übrigen ist dieses Video überall im Netz zu sehen und nicht nur angeblich auf einem hetzendem Forum. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?



Desweiteren habe ich auf meine Frage liebe Frau Julia Schmid, nach Ihrem zuständigen Chefradakteur bis heute keine Antwort.



Wenn Sie fürs Spritzen sind, dann ist das Ihre Sache. Aber es geht zu weit, wenn Sie sachkundige Artikel von anderen einfach löschen, nur weil es Ihnen nicht passt.



Stellen Sie bitte den Beitrag wieder ein.



Wenn Sie das nicht für richtig halten, haben Sie leider nicht begriffen, warum so viele Menschen auf die Straße gehen?

Sind die Menschen auf den Straßen alles Fake News und nicht mit Fakten belegt?

Ist das alles nicht wahr? Das müssen Sie mir jetzt erklären?



Mit freundlichen Grüßen

