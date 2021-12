Verklumptes Blut nach der Impfung - Blutuntersuchung von Geimpften und Ungeimpften

Was ist dran an den zu erwartenden Schäden der Impfung?Viele Menschen lassen sich Stoffe in ihren Körper injizieren, weil sie sich damit einen Schutz vor dem Virus SARS-CoV- 2 erhoffen. Manche Arbeitgeber erwarten von Ihrem Personal, dass es sich so einer Impfung unterzieht. Manche Arbeitnehmer weigern sich, sind skeptisch, setzen alles aufs Spiel und kündigen. Ich selber habe eine neue Stelle erst gar nicht angetreten, nachdem das Wort "Impfpflicht" zur Sprache kam. Ja, sicher hätte ich gutes Geld verdient, das stimmt. Doch nachdem ich verlauten ließ, dass ich mich niemals mit einem so schnell entwickelten Impfstoff pieksen lassen werde, sind die Karten gefallen.Ja, sicher gestand ich dem entsetzten Arbeitgeber mit gesenktem Kopf, dass ich es schwer haben werde. Aber die Gesundheit und mein einziges Leben sind mir wichtiger, als ein dauernder, bleibender Impfschaden oder sogar der Tod. Und schließlich habe ich selbst zu entscheiden, was für meinen Körper gut oder schädlich ist?Und noch etwas, solange die unbeantwortete Frage im Raum steht, könnten die eilig entwickelten zugelassenen Präparate doch mehr Schaden als Nutzen anrichten? Muss man nicht seine Augen aufreißen, was ein notzugelassener Impfstoff schon allein mit dem Blut der Impflinge anrichtet? Zerklumptes Blut nach der Impfung, ich möchte nicht, dass verklumptes Blut in meinen Adern fließt. Andere Menschen möchten das auch nicht.Ist es nicht besser mit der Impfpflicht zu warten, bis man einen Totimpfstoff entwickelt hat? Ich denke doch, dann würde ich mich auch impfen lassen. Also, warte ich noch.Blutuntersuchung von Geimpften und Ungeimpften