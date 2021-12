Der Esel sagte zum Tiger: "Das Gras ist blau."Der Tiger antwortete: "Nein, das Gras ist grün.“Ein Streit brach aus und die beiden gingen zum König der Tiere, dem Löwen, um ihre Differenzen beizulegen. Als der Esel den Platz erreichte, an dem der Löwe auf seinem Thron saß, begann er zu schreien: "Eure Majestät, ist es wahr, dass das Gras blau ist?"Der Löwe antwortete: "Ja, natürlich ist das Gras blau."Der Esel war begeistert und fuhr fort: "Der Tiger widerspricht mir, und er nervt mich, bitte bestrafe ihn."Der König (Löwe) verkündete: "Der Tiger wird mit einem Monat Schweigen bestraft."Der Esel sprang glücklich und ging zufrieden weiter und wiederholte: "Das Gras ist blau … das Gras ist blau …“Der Tiger nahm seine Strafe an und fragte den Löwen: "Eure Majestät, wofür habt ihr mich bestraft? Immerhin ist das Gras doch wirklich grün?"Der Löwe: lächelte: "Das Gras ist tatsächlich grün."Der überraschte Tiger fragte: "Warum bestraft ihr mich dann?"Der Löwe erklärte: "Das hat nichts mit der Frage zu tun, ob Gras blau oder grün ist. Die Strafe ist dafür: ein tapferes und intelligentes Tier wie du zu sein, darf keine Zeit damit verschwenden, mit einem Esel zu streiten und dann meine Zeit mit dieser dummen Frage zu verschwenden. Denn ist die schrecklichste Zeitverschwendung, mit einem Dummkopf zu streiten, dem weder Wahrheit noch Realität wichtig sind, sondern nur der Sieg seiner Überzeugungen und Illusionen. Verschwende keine Zeit mit nutzlosen Argumenten. Es gibt Leute, die die Wahrheit nicht akzeptieren können, da sie nicht in ihr Weltbild passt. Sie verteidigen lieber die Lüge und verspotten denjenigen der die Lüge aufzeigt. Sie wollen sich nur behaupten. Gleichzeitig sind sie von Hass geblendet und die Diskussion wird von Beleidigungen begleitet. Wenn die Unwissenheit schreit, ist der Geist still."Ingo Popp