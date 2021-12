Arztpraxis in Sachsen untersucht Impfstoffe und Blutproben von Geimpften und Ungeimpften

Eine Arztpraxis in Sachsen untersucht unter einem Dunkelfeldmikroskop Ende November Blutproben von 4 Geimpften und 4 Ungeimpften.Die Ergebnisse sind schockierend, was man in den Impfdosen unter dem Dunkelfeldmikroskop findet, weshalb man sich entschloss, die Untersuchung sofort zu veröffentlichen.Es ist für jeden Laien ersichtlich, dass mit dem Blut der Geimpften Probanden etwas nicht stimmt, da die Mikroskop-Analyse verklumptes Blut bei Geimpften im Gegensatz zu den Ungeimpften zeigt. Einige Geimpfte sollen nach der Untersuchung in Tränen ausgebrochen sein.