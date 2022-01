Gewalt und laute Hilfeschreie bei eskalierender Maskencontrolle in Supermarkt in Aue

Als dann die hinzugerufenen Polizisten kamen, ließ er der Frau endlich freien Lauf. Die Frau erkundigte sich nach dem Chef und gab ihm ihren Ausweis. Nach der Kontrolle sagte er: "Sie können jetzt wieder in den Supermarkt gehen". Die Frau antwortete: "Nein, mir ist das einkaufen vergangen, in diesen Supermarkt werde ich bestimmt nie wieder einkaufen gehen. Sie stieg in ihr Auto.Also ganz ehrlich, wenn man so viel Brutalität von einem Polizisten am heller lichten Tag gegen eine Frau miterleben muss, stockt einem der Atem.Ein anderer Fall aus einem SupermarktErst heute ist ein Kunde verstorben, der von einem Mitarbeiter bei Aldi in Fürth bis zur Bewusstlosigkeit auf den Kopf geschlagen wurde. Als die Polizei gerufen wurde, musste der Mann erst einmal wiederbelebt werden.