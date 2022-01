Die schöne neue Welt der Pharmalobbyisten

Ja, ist es nicht besorgniserregend, wenn sich im Gegensatz zu den gut bezahlten Impfärzten mit ihren regelmäßigen Impfaufrufen hier und überall mit täglichen Aufrufen so gut an der Pandemie verdienen. Ja, die Impfärzte sagen es ganz offen, sie machen das Geschäft ihres Lebens. Das Impfen ist ein sehr einträgliches Geschäft. Genau der alte und der neue Gesundheitsminister haben der Ärztelobby wohl jeden Wunsch erfüllt.Laut einer Reportage gibt es für jede Impfung von Montag bis Freitag 28 Euro. Samstag bis Sontag pro Impfung 36 Euro. Bei durchschnittlich 300 Impfungen täglich kommt ein beträchtliches Sümmchen zusammen.Sind die Vergütungen vom Staat angemessen? Laut Gesundheitsministerium wollte man finanzielle Anreize schaffen? Ist es wirklich nötig, dass Ärzte so horrent an diesen Impfungen verdienen? (von den Impfnebenwirkungen ganz zu schweigen)Im Gegenzug wird jetzt das ungeimpfte Gesundheitspersonal an den Rand der Existenz gebracht. Weil sich viele Ärzte, Notärzte und Schwestern nicht impfen lassen möchten, sind viele von ihnen auf der Stellensuche.Liest man die tägliche Zeitung der Freien Presse fällt einem das im Gegensatz zu früher auf.