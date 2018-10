Lichtblicke und Herz-Szenen von Christine und Anton Hoffmann, Start Ausstellung Pastellkreidebilder 29.10.2018, Praxis Ärztegemeinschaft Au-Hallertau

Au in der Hallertau

, Pfaffenhofener Str. 5 , 84072 Au in der Hallertau DE

Ärztegemeinschaft Au , Pfaffenhofener Str. 5 , 84072 Au in der Hallertau DE

Au in der Hallertau : Ärztegemeinschaft Au |

Zwischen Himmel und Erde, Lichtblicke und Herz-Szenen, so lautet die gemeinsame Werkschau der Münchner Eheleute Christine und Anton Hoffmann, die ab 29.10.2018 in den Räumen der Ärztegemeinschaft Au-Hallertau, Pfaffenhofener Str. 5 gezeigt werden. Die farbintensiven Pastellkreide-Inspirationen können zu den üblichen Praxiszeiten besichtigt werden. Christine und Anton Hoffmann freuen sich auf zahlreiche interessante Gespräche und Kontaktaufnahmen, sei es über die Praxis, per E-Mail oder über www.zwischen-himmel-und-erde-eine-werkschau.de