Fast wie eine Reise in unsere Vergangenheit

Beimhat es wenigstens geklappt.In gigantischen Tagebauen wird diegefördert. Der Tagebau wurde in den 1970er Jahren unmittelbar nördlich der Eisenbahntrasse Cottbus-Forst aufgeschlossen und „wandert“ weiter in Richtung Guben.entlang der Dörfer Neuendorf, Heinersbrück, Grötsch, Jänschwalde Ost bis hin nach Grießen geben faszinierende Ausblicke auf diese Landschaftsform auf Zeit. Raststätten laden am jeweiligen Aussichtspunkt zum Verweilen ein.Quelle: Tagebau Jänschwalde t. Jetzt, mit den rekultivierten Flächen, merkt man kaum noch etwas davon. Mit der Goitzsche und dem Muldestausee ist ein bekanntes und beliebtes Naherholungsgebiet entstanden.Ich bin überzeugt, dass im Zuge der bergbaulichen Sanierung mit der, ein Eldorado für Wassersportler und Bootstourismus entsteht. Mit einer Fläche von 19 Quadratkilometern wird es künftig der größte See im Bundesland Brandenburg sein. Damit ist er ca. 1.5-mal größer als der Scharmützelsee.Quelle: "Cottbuser Ostsee“ Vorbei am führte uns die weitere Rundfahrt zurzum Aussichtsturm im „Erlebnispark“ – doch das wäre ein nächstes Kapitel…