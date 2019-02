FLOHMARKT in Asslar bei Wetzlar

Aßlar : REWE Center |

FLOHMARKT in Asslar bei Wetzlar BESUCHERMAGNET bis zu 3000 Besucher! Platzvergabe von 6-8 Uhr. Markt von 8-15 Uhr. Es ist keine reservierung nötig!



ALLE Infos gibts auf www.Alpha-Events.org



PS: JEDEN Samstag Flohmarkt am Solarpark in Wetzlar