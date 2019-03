Vorschulkinder werden "Wasserfest" gemacht durch die DLRG

Kita „Bärenland“ inWetzlar-Dutenhofen, die Vorschulkinder sind jetzt „wasserfest“Die Wellen schlagen hoch, der Windnimmt ordentlich Fahrt auf. Mitten aus dem Meer sind laute Hilfeschreie zu hören. Todesmutig stürzt sich ein Rettungsschwimmer in die Fluten, um seinem Freund zu helfen. Puh, das ist gerade nochmal gut gegangen."Stop" rufen die 12 Vorschulkinder von der Kiindertagesstätte Bärenland in Wetzlar-Dutenhofen als der "Nobbi" nur so aus Spaß um Hilfe ruft, um Rettungschwimmer " Rudi" damit zu ärgern. Die Kinder und der Rudi erklären dem tollpatschigen Nobbi, warum man nicht aus Spaß um Hilfe rufen darf. Das ist eine von vielen Baderegeln die die Vorschulkinder in dem Kindergarten Bärenland in Wetzlar-Dutenhofen gelernt haben. Nobbi und Rudi-Rettungsschwimmer sind Figuren in einem Puppentheater, mit dem am Ende des DLRG-NIVEA-Kindergartentages das gelernte Wissen noch einmal spielerisch "abgefragt" werden. Ziel des Kindergartentages ist es, den Kindern das Thema Sicherheit im und am Wasser zu vermitteln. Das geschieht auf altersgerechte Art und Weise. Die Kinder erleben beispielsweise in einer Bewegungsgeschichte, wie der Wachdienst-Tag eines DLRG-Rettungsschwimmers abläuft und wie Menschen, die im Wasser in Not geraten, geholfen wird. Da bekommen die Kinder Ferngläser aus Papprollen, mit denen sie aufs Wasser schauen und aufpassen, das niemanden etwas passiert. Gemeinsam werden die gelbe und rote Flagge gehisst, wobei die Kinder lernen , das die gelbe bedeutet, dass Kinder und Nichtschwimmer nicht mehr ins Wasser gehen sollten, während die rote Flagge aufgrund einer Gefahrenlage Badeverbot für alle bedeutet. Dabei werden auch die zwei Rettungsgeräte die von der DLRG mitgebracht worden ( die Rettungsboje & der Rettungsball) von den Jungen und Mädchen ausprobiert. Über das Baderegellied und ein großes Baderegelpuzzle lernen die Kinder die Baderegeln kennen. Die Kindergartenteamer der DLRG, Melanie Wießner (OG Waldgirmes) ,Annika Brückel (OG Solms) und Uli Seidel (KV Lahn-Dill) hatten viel Freude mit den Kids.