UNWETTERFOLGEN in der Stadt SEELAND

tobte sich besonders stark nur etwa 10 km von Aschersleben aus. In einigen Orten derStadtwurden meine Fotoclub-Freunde, die dort beheimatet sind, recht stark vom Gewitter und Hagel betroffen...Straßen standen unter Wasser, die Gullis konnten die Wassermassen nicht mehr verkraften und so liefen auch die anliegenden Grundstücke sehr schnell voll...So etwas hatte es in den letzten 36 Jahren, in dem Freunde dort ihr Haus haben, noch nicht gegeben. Es fehlte nicht viel und das Wasser wäre in ihre Küche gelaufen...In vielen Gärten wurden die Stauden und das angebaute Gemüse durch den Hagel vollkommen zerstört...Besonders erschwerend ist diese Situation für die 2.Etappe derda diese schwerpunktmäßig am 29. Juli 2017 in den betroffenen Gärten stattfinden soll...Die folgenden Fotos wurden mir freundlicherweise von den Fotoclub-Mitgliedern des FOTOCLUBS SEELAND / Nachterstedt für diesen Beitrag zur Verfügung gestellt...Ich bedanke mich bei ihnen ganz herzlich dafür!