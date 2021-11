Trikotsatz bei Internetabstimmung gewonnen

Aschersleben : CarUnion Autohaus |

Nach den großen Erfolgen für den Breitensport der letzten Jahre hat die CarUnion-Gruppe (einer der größten Renault-Vertragshändler in Deutschland) auch in diesem Jahr fünf Vereine aus den Autohaus-Regionen wieder unterstützt und insgesamt 20 Trikotsätze verlost.

Vereine aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen hatten Werbung für ihren Sportverein gemacht und durch Anklicken der Fans auf der entsprechenden Carunion-Webseite wurden die jeweiligen Regionalbesten ermittelt.Neben den Hanballerinnen (A-Jugend / II. Frauen) vom SV Friesen Frankleben gehören noch der SV Plötzkau (Fußball), die Droyßiger Sportgemeinschaft (Fußball), die SG Einheit Halle (Volleyball) und der Post SV Magdeburg (Handball) zu den fünf Sportvereinen mit den meisten Klicks bei der Internetabstimmung.Am letzten Oktobersamstag gab es dann für die Friesen die Sportkleidung im CarUnion Autohaus in Aschersleben. Verkäufer Jens Große (auf dem Carunion-Foto in der Mitte) übergab den Trikotsatz an Übungsleiter Torsten Langner und die Spielerin Sandy Spielberg.Friesenvorsitzender Jürgen Pohle bedankte sich mit einer Flasche Thürkind-Wein und wünschte der CarUnion-Gruppe weiter unternehmerischen Erfolg und bestärkte sie auch weiter ein Herz für den Breitensport zuhaben.