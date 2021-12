HARZ : KLOSTER DRÜBECK - ILSESTEIN - PATERNOSTERKLIPPE - PLESSENBURG

Ilsestein, Paternosterklippe, Plessenburg

hatte zur letzten Wanderung im Jahr 2021 eingeladen. Für die Jahreszeit recht milden Temperaturen - aber wenig Sonnenschein, dafür leichter Nieselregen bei mäßiger Sicht - begann die Wanderung im. Drübeck liegt amzwischen den StädtenundVon weitem wird der Ort überragt von den beiden Türmen derin Drübeck. Bereits seit dem Jahre 960 befand sich dort einDas Kloster gehörte zum Orden der. Seit 1946 ist dieEigentum derMitteldeutschlands und dient als Tagungsstätte , Erholungsheim und anderen kirchlichen Einrichtungen.Vom Parkplatz amin Drübeck, der sich unmittelbar am Waldrand befindet, ging es leicht bergauf bis wir dentrafen. Auf ihm kann man die Klöster Wendhusen(Thale), Drübeck, Ilsenburg, Wöltingerode (Okertal) und Grauhof (Goslar) erreichen. Schon bald verließen wir den Kloster Wanderweg um zumzu gelangen. Der Ilsestein mit seinemstellt ein fast 150 m hohes senkrechten Felsmassiv aus Granit über demdar. Seit Jahrhunderten ist der Ilsefelsen über einen angelegten Pfad von dem, oberhalb des Ilsetals, gelegenen Wanderweg amerreichbar. Weiter ging es zur. Hierbei handelt sich ebenfalls um eine Felsformation. Der Sage nach, sollen Nonnen ein letztes Vaterunser (Lateinisch: Pater = Vater; noster = unser) gebetet haben, ehe sie sich, vor der Flucht vor Raubrittern, von den Klippen in den Tod stürzten. Da es Nonnen und auch Raubritter, in nächster Nähe, zu früheren Zeiten gegeben hat, könnte es sich so zugetragen haben. Wir wanderten aber weiter zurDie Plessenburg ist eine aus einem 1776 erbautenentstandener. Mit seinem großem Außenbereich ist es ein beliebter. Im Sommerhalbjahr ist es sogar möglich die Plessenburg mit dem Linienbus, von Ilsenburg bzw. Wernigerode aus, zu erreichen. Nach der dort eingelegten Mittagspause (Rucksackverpflegung) wanderten wir an dervorbei, über daszurück nach Drübeck. Mit 310 Höhenmetern und knapp 12 km Länge war es eine mittelschwere Wanderung. Ein Dankeschön, für die schöne Wanderung, geht an das Ehepaar M. u. D Trumann, die als Wanderleiter recht aktiv waren.