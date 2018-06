"OFFENE GÄRTEN" rund um den ALTEN SEE

öffneten am letzten Samstag, den 9. Juni 2018,die sog. Frühjahrs-Gärten in derfür interessierte Bürger ihre Gartenpfortenin den OrtsteilenGartenfreunde hatten an diesem Tag, von 10.00 - 16.00 Uhr im Rahmen der 1. Etappe, die Möglichkeit in 7 verschiedenen Gärten, die sich schon durch ihre Größe unterscheiden (von 250 qm bis fast 3000 qm), unterschiedliche Gestaltungskonzepte der jeweiligen Garteninhaber anzusehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen aber auch gewisse Anregungen für den eigenen Garten mitzunehmen.Unterstützt wird die Interessengemeinschaft der Hobbygärtner vomder tatkräftig bei der Gestaltung des 16-seitigen Flyers mitwirkte und mit der Anfertigung von Fotos und Videos das Geschehen an diesen Tagen begleitet...Amim Rahmen der 2.Etappe dieser Aktion dann 6 weitere Garteninhaber ihre Sommer-Gärten inErfreulich gegenüber dem Vorjahr ist, daß sich 4 neue Hobbygärtner diesmal an dieser Aktion beteiligen, so daß den Besuchern der Gärten eine noch größere Vielfalt angeboten werden kann.Wir waren am Samstag mit unserem kleinen Hausgarten (250 qm) dabei und konnten auch wieder feststellen, wie groß das Interesse vieler Bürger am Garten ist, was u.a. in zahlreichen Fragen zum Ausdruck kam...Leider hat es bei uns im Raum Aschersleben und der Stadt Seeland seit Wochen nicht mehr geregnet, so daß speziell von unseren Rasenwegen kaum noch eine Spur von Grün zu erkennen war, was hoffentlich die Freude an den Fotos nicht beeinträchtigt...Im Juli werde ich dann als Besucher der noch folgenden Gärten über diese hier berichten können, was mir diesmal als Teilnehmer am Samstag natürlich nicht möglich war.