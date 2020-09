HARZ: WANDERUNG vom Diakonie - Mutterhaus in ELBINGERODE zur ZELLIERTALSPERRE

begann inam Parkplatz an der Waldgaststätte. Elbingerode liegt imund verdankt seiner Entstehung dem Bergbau. Bereits vor 1.000 wurde im Oberharz mit dem Abbau vonbegonnen. Um Elbingerode befand sich das größteDeutschlands. Bis 1925 wurde dort das Eisenerz, Anfangs in Pingen(Tagebau) später Untertage in Bergwerken wurde das bis zu 35 % haltige Eisenerz abgebaut. Aus Rentabilitätsgründen erfolgte 1925 die Einstellung. 1936, als man für die die Rüstungsproduktion viel Stahl benötigte, wurde die Produktion wieder aufgenommen. Zur Abfuhr des Eisenerzes wurde extra für die Bahnverladung eine 8.650 m langeerrichtet. Am 30.04.1970 erfolgte die endgültige Einstellung des Bergbaubetriebes. In der unmittelbaren Umgebung von Elbingerode inwird noch heute durch die Felswerke Kalkstein in Tagebaubetrieben abgebaut.Vom Parkplatz wanderten wir zuerst zum. Eine eingefasste Quelle mit einereiner Schutzhütte und viele Bänken laden dort zum Verweilen ein.Über einen Waldpfad kamen wir zumder evangelischen Kirche. Nach der Gründung im Jahre 1921 wurde bereits in den 30 er Jahren das nach Bauplänen von dem jungen Architekten Godehard Schwetheim imerrichtete Mutterhaus gebaut. Während des Krieges diente es zum Teil als Lazarett. Von 1946 - 1989 stand es unter dem Schutz der evangelischen Kirche. Nach 1989 entstanden durch das Mutterhaus diein Elbingerode und in. Christliche Kindergärten, Freizeitheime, Altenpflegeschule und Altersheime folgten. Es ist schon beachtlich was hier von Elbingerode aus unter dem Motto : "", geleistet wurde.Der Harzklub Zweigverein Elbingerode hat einen 9 km langenmit einzelnen Stationen angelegt. Jede der 16 Stationen besteht aus einer Informationstafel, die Auskunft über forstwirtschaftliche und bergbaukundliche Besonderheiten geben. Leider sind fast alle, die im Oberharz vorherrschenden Fichtenwälder, bereits durch den Klimawandel verursachte Trockenheit, durch Sturmschäden und der enormen Ausbreitung des Borkenkäfers, abgestorben. Viele abgestorbene Fichtenbestände müssten zeitnah entfernt werden um ein weiters Ausbreiten des Borkenkäfers zu verhindern, Auf dem Rundweg kamen wir auch zu der, 1937 in Betrieb genommeneim. Neben dem Hochwasserschutz dient sie dervon. Vomeinem Aussichtspunkt, der oberhalb der Talsperre liegt, hatten wir eine wundervolle Sicht auf diese Talsperre. Unsere Mittagspause legten wir gleich am Peterstein ein. Da sich dort eine derderbefindet, herrschte, bei dem wunderschönen Wanderwetter, ein reges Treiben. Der anschließende obligatorische Gang über die 45 m hohe und 186 m langedurfte nicht fehlen. Von der Staumauer ging es nur noch bergauf in Richtung Elbingerode.Oben auf dem Berg (Ortberg) angekommen, machten wir einen Abstecher zum. Dort ereignete sich im Mai 1964 ein größerer. Tagesbrüche entstehen in Bergbaugebieten, wenn Stollen unter der Last der darüberliegenden Gestein - und Erdschichten plötzlich einbrechen. Die dort befindlichen Häuser einer Siedlung mussten zusammen mit demdanach abgerissen werden. Eine alte Buche erinnert an die diese Siedlung. Gleich daneben findet sich das ehemalige Bergwerk. Durch mehrere Einflugschneisen können jetzt viele Arten vonim Inneren des Schachtes leben. Vom Hermannsschacht aus ging es zurück zum Parkplatz. Nach etwa 11 km endete dort die, unter der Leitung der Wanderführerin Bärbel Meyer durchgeführte, wunderschöne Wanderung.