H A R Z: ZU Besuch im Luftkurort NEUSTADT/SÜDHARZ

liegt imabseits der nach Nordhausen führenden Bundesstraße B4. Dadurch ist Neustadt ein sehr ruhiger, der sogar den, bis Dezember 2029 befristeten Titelträgt. 1377 erfolgte die erste Erwähnung des Ortes. Bereits im Jahre 1417 gab es die, oberhalb des Ortes Neustadt befindliche,und das Amt Hohnstein als Eigentum der. Die, mit dem über die Stadt thronenden Schloss der, ist nur etwa 8 km (Luftlinie) von Neustadt entfernt. Ein Rathaus verbunden mit den Markt- und Braurecht wurde 1485 errichtet. Ein aus Eichenholz gefertigtenbefindet sich seit Jahrhunderten unmittelbar am Hotel Ratskeller. Im 30 - jährigen Krieg wurde die Burg Hohnstein durch daszerstört. Fast der ganze Ort einschließlich der Kirche fiel im Jahre 1678 einem großenzum Opfer. 1744 ließen die Grafen von Stolberg einemit einemam Ortsrand von Neustadt unterhalb der Burgruine Hohnstein errichten. 1945 wurde die Besitzer des Schlosses und der Domäne, die Stolberger Fürsten enteignet. In einem der Gebäude wurde, nach umfangreicher Rekonstruktion/Renovierung, am 12.12.2019 daseröffnet. Nach Niedergang des Bergbaues (Kupferschiefer und Steinkohle) in der Region verlegte sich der Ortim 19. Jahrhundert auf den. Begünstigt durch die Lage im Südharz und den geringe Entfernungen zu den Ortenund auch den, entwickelte sich der Fremdenverkehr und der Kurbetrieb recht schnell. Mehrere Hotels und Sanatorien entstanden in dem Ort. Viele Hotels und Pensionen bieten heute ihren Gästen zusätzlich zu dem guten Klima und der schönen Umgebung nochan. Nach 1989 ist das evangelische Fachkrankenhaus für Lungenkrankheiten in Neustadt entstanden. Als Ausgangspunkt für Wanderungen ist Neustadt bestens geeignet.