Traumhafte A D V E N T S Z E I T

Nach seiner wechselvollen Geschichte im letzten Jahrhundert wurde dieses größte noch erhaltenenach der Wiedervereinigung Deutschlands sich selbst überlassen und einem schrittweisen VERFALL preisgegeben.Nur dem 2005 gegründetenist es zu verdanken, daß es nun langsam wieder zum Leben erwachen kann und damit zu einem echten Besuchermagnet im Harz geworden ist. Erste Teile des Schlosses wurden seit ein paar Jahren für Besucher wieder zugänglich.Auch in diesem Jahr präsentierte sich das Schloß amwieder für 3 Tage den Besuchern sehr festlich. Ein strahlendes Lichtermeer ließ die auch von uns erhoffte vorweihnachtliche Stimmung recht schnell aufkommen...Mit ruhigem Gewissen kann ich behaupten, so stimmungsvoll wurden wir, meine Frau und ich, seit Jahren nicht auf den Heiligen Abend eingestimmt.Viele fleißige ehrenamtliche Helfer und Vereinsmitglieder trugen sowohl durch ihren körperlichen Einsatz als auch durch ihre angenehm freundliche Bedienung und manches kleine Gespräch dazu bei, allen angereisten Besuchern aus Nah und Fern einen angenehmen Aufenthalt zu bieten.Festliche Posaunenmusik, ein Chorkonzert des Rundfunk-Jugendchors Wernigerode und zahlreiche kulinarische Genüsse befriedigten alle Sinne der recht zahlreich erschienenen Gäste auf diesem historischen Boden..Auch die kleinen Gäste wurden nicht vergessen, denn dererschien pünktlich am Nachmittag mit kleinen Geschenken, die die Kinderaugen leuchten ließen.So richtig weihnachtlich eingestimmt fuhren wir am Abend wieder nachhause und zehren noch immer von diesem wunderschönen Erlebnis in der Vorweihnachtszeit...Leider sind die in der Dunkelheit angefertigten Fotos nicht so wie gewünscht, aber das dafür erforderliche Stativ hätte ich auf Grund des zu erwartenden Andrangs auch nicht einsetzen können...Ich bitte um Verständnis, aber ausklammern wollte ich die Fotos auch nicht, da sie das von mir geschilderte Geschehen auf dem Schloß noch untermauern...