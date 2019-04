P A D U A, 2. Ziel unserer Reise

2.Teil meiner...kleinen dreiteiligen Serieüber unsere Kurzreisenach Italien...,Diese Stadt ist gegenüberVenedig nicht so vonTouristen überlaufen...Hier trifft man noch die Einheimischen mit ihren Hunden, Taschen und Einkaufskörben inden Straßen und vor allem auf dem uns doch auch beeindruckenden MARKT...Das Treiben im Zentrum wird aber ebenso von vielen jungen Studenten bestimmt, so wiedie Universität auch das Stadtbild entsprechend prägt!Natürlich war aber für uns auch das im 18. Jahrhundert erbaute schönste CAFE weit undbreit ein ganz spezieller und verführerischer Anziehungspunkt, denn Maria, unsereStadtführerin, hatte uns bereits für den dort über die Grenzen der Stadt berühmtenheiß gemacht, den wir natürlich unbedingt probieren wollten...Was soll ich sagen, sein Ruf bestand zu recht,- Espresso,- geschlagene Sahne,- etwas Pfefferminzsirup und- Kakaopulver obenauf...sind sein besonderes "Geheimnis"!Dieser wirkliche Genuß darf bitte nicht umgerührt und muß ziemlich zügiggetrunken werden. Man lese und staune, diese Köstlichkeit gab es für nur 3,- € pro Tasse,kaum zu glauben für italienische Verhältnisse, wenn ich nur an Venedig denke......Doch dazu im lt. Teil meiner kleinen Serie mehr...Weltberühmt und nicht zu vergessen, ein Besuch der im Stadtbild optischherausstechenden Kathedrale, Eigentum des Vatikans, in deren Inneren allerdings nichtfotografiert werden durfte, nur in den Kreuzgängen und Innenhöfen...