Der letzte Teil meinerkleinen Serie....,Welch Zauber liegt schonallein in diesem Namen,welche Bilder entstanden schonvor der Reise in meinem Kopf...Und sie haben sich alle erfüllt!!! Ich verzichte deshalb auch auf unnötige Worte und bitte nurum Verständnis für die Vielzahl an Fotos, die ich heute hier präsentiere...Ich konnte mich nicht entscheiden, welche soll ich weglassen, von dieser, meiner schonengsten Auswahl...???