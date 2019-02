Wo ist nur der E U R O geblieben...???

Kurze Vorgeschichte,ich war heute auf dem Marktbeim Scherenschleifer,um ein paar Messer wiederin Form bringen zu lassen...Mit ihm kam ich ins Gesprächund er gab mir einauf,das ich nicht gleich lösen konnte...Da ich am nächsten Donnerstag meine Messer wieder abhole, würde ich ihm natürlich gerneine Lösung bieten....Noch bin ich am grübeln, vielleicht kommt ihr auf die Lösung...???Zwei Brüder kaufen ein gebrauchtes Fahrrad für 50,-€,jeder zahlt dafür also 25,-€!!!Am Abend kommt der Geschäftsmann zur Überzeugung,eigentlich hätten auch 45,-€ für das Fahrrad gereichtund er schickt seinen Lehrling mit 5,-€ zu den Brüdern,um ihnen den Preisnachlaß aushändigen zu lassen!Der Lehrling denkt, 3,-€ reichen eigentlich für die Brüder auchund behält 2,-€ für sich...!!!Demnach haben die beiden Buben,nachdem sie je 1,50 € zurückbekommen haben, je nur 23,50 € bezahlt...!!!2 x 23,50 € machen 47,-€ aus...2,-€ hatte der Bote für sich behalten... = 49,-€Bin gespannt, auf eure Vorschläge... ;-)