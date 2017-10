G L Ü C K S T A G...!!!

Ein L O T T O G E W I N N flatterte heute ins Haus ;-)))Anläßlich meines Geburtstages wurde mir von einer LOTTO-Gesellschaft eine kostenlose Beteiligung an einer Spielergemeinschaft für Samstag, den 14. 0. 2017 geschenkt...Wer hätte es gedacht, ich habe tatsächlich gewonnen, wie mir noch am Samstag per Mail mitgeteilt wurde...Hurra, hurra !!! :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Heute bin ich nun um 0.43 € reicher!!!Bitte nicht neidisch werden, es wurde ja auch langsam mal Zeit, daß ich mein Bankguthaben aufstocken kann....