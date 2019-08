Eine HUNDE - FAMILIE...

habe ich vor Jahrenmeinen Gärtnerfreundkennengelernt.....Damals lebten zusätzlich noch3 Katzen in seinem Hausund alle akzeptierten sich gegenseitig, vertrugen sich hervorragend, eigentlich ein echtesMusterbeispiel des friedlichen Miteinanders für uns Menschen...Im Jahr 2012 kam dann die erste Mini-Teckel- Dame zu den Wolfshunden, diebeide leider zwischenzeitlich verstorben sind, da ihre Lebensdauer eben nicht so hoch ist...ist ihr Name und nun die. Damit sie nach dem Ableben derbeiden Großen nicht so allein sein mußte, kam eine zweite "Dame" dazu, die dann nach kurzerZeit die kleine braunezur Welt brachte...Über sie habe ich 2017 schon hier auf diesen Seiten berichtet...Vor ein paar Wochen ist diese nun auch schon wieder eine Mama gewordenund jetzt wächst sie, der noch namenlose Nachwuchs, von 3 Mamas liebevoll umsorgt auf,bis die Zeit ran ist, daß sie in die Hände des neuen Besitzers übergeben wird...Das ist für meinen Freund natürlich keine leichte Sache, weil man sich ja doch immer zuschnell in so einen Welpen verliebt...