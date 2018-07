Ei, Ei, Ei....

immer am Samstag-Vormittag dazu,mit dem Auto hinauszu fahren,umfür unsund die unmittelbaren Nachbarn zu holen......Da wir in der letzten Woche eine unsererEnkeltöchter aus Hannover zu Besuch hatten,war es für michCHANCE, ihr mal etwas ganz Besonderes, einen Bauernhof zu zeigen...Verklärtestiegen bei diesem Gedanken sofort wieder in mir auf...Die riesigen Strohberge in den großen Scheunen, auf denen es sich so herrlich rumtollen ließoder wenn wir Kinder auf dem Bauch kriechend, nach Eiern unter abgestellten alten Pflügen im Sandboden suchten, all diese Gegebenheiten bleiben für immer unvergessen......Wie gut haben uns damals auch die gedämpften Kartoffeln geschmeckt, die eigentlich als Schweinefutter gedacht waren...Ein großer ABENTEUERSPIELPLATZ, das war für uns so ein Gehöft, in dem noch die Hühner, Enten und Gänse frei herumliefen, die Kühe unüberhörbar danach verlangten, gemolken zu werden und die vollen Milchkannen dann zum Abholen an die Straße gestellt wurden...Manchmal liefen auch die Schweine zu unserer Freude kreuz und quer über den Hof, dessen Mittelpunkt ganz selbstverständlich ein große Mistberg war...Nicht zu vergessen, das kleine Herz in einer Holztür neben dem Ställen...Da sage nur einer, wir hatten keine schöne Kindheit..., ich habe sie jedenfalls abwechslungsreicher in Erinnerung als unsere Enkel sie heutzutage haben......Ich höre jetzt lieber auf, sonst steigere ich mich immer mehr in Kindheitserinnerungen hinein...;-)Unsere Enkeltochter war jedenfalls sehr beeindruckt, auch davon , daß mich der große Schäferhund so freudig und schwanzwedelnd begrüßte...Für sie war es ein Erlebnis, was wir ihr noch in keinem Zoo bieten konnten und wird sicher auch noch lange in ihr nachhallen...