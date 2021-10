SÜDHARZ: WANDERUNG von der SÄGEMÜLE über die NEUSTÄDTER ZALSPERRE zur EBERSBURGiV

Talsperre Neustadt

Ruine Ebersberg

Diese Talsperre wurde als Gewichtsstaumauer in den Jahren 1904 bis1905 erbaut. Sie dient seit über100 Jahren der Trinkwasserversorgung der Stadt Nordhausen. Über eine 11 km lange Wasserleitung gelangt das Roh - Wasser nach Nordhausen. Nach einer Erhöhung der Staumauer in den Jahren 1922/23 beträgt die Höhe der Staumauer 32 m. Die Kronenbreite liegt bei 4,25 m während die Länge der Staumauer 135 m beträgt. Das Fassungsvermögen der Talsperre wird mit 1,25 Millionen m³ Wasser angegeben. Die Neustädter Talsperre wird, da sie ursprünglich nur Nordhausen mit Wasser versorgte, auch Nordhäuser Talsperre genannt. Auf der rechten Staumauerseite - leider ist ein Überqueren der Staumauer für Besucher nicht möglich - befindet sich eine Stempelstelle der Harzer Wandernadel. Von dem Luftkurort Neustadt führt eine asphaltierte Straße hinauf zur Neustädter Talsperre.Auf dieser Straße ging es im Krebsbachtal hinunter in Richtung Neustadt. Nach etwa einem Kilometer konnten wir die Asphaltstraße erlassen und auf der anderen Seite des Tales auf Wanderwegen weiter wandern. Um zum Ziel unserer Wanderung, der Ruine Ebersbach zu gelangen, verließen wir das Krebsbachtal und wanderten zuerst in Richtung der Sägemühle. Kurz vor dem Erreichen der Sägemühle ging es nochmals recht steil bergauf zur Ruine Ebersburg.Außer den beeindruckenden 13,2 m im Durchmesser und 19 m hohen Bergfried und dem Kammertor, sowie der inneren Ringmauer des Palasvorhofes und Teile der äußeren Ringmauer sind keine nennenswerte Mauerreste sichtbar. Einkümmert sich um den Erhalt und der Erforschung dieser landgräflichen Höhenburg. Die Burg wurde in der Zeit von 1180 bis 1191 von dem Landgrafen Heinrich I. errichtet. Sie wurde aus dem vorhandenen rotbraunen Porphyrit erbaut. Als Mörtel wurde Gips verwendet. Auch dieser Baustoff wird noch heute in naher Umgebung (Rottleberode, Niedersachswerfen) abgebaut. Nach dem Aussterben des Geschlechts der Ludowinger im Jahre 1247, dem Heinrich I. angehörte, kam die Burg in die Hände der Anhalter und ab 1326 in den Besitz der Stolberger Grafen. Bis 1582 war die Burg bewohnt. Anschließend wurde sie dem natürlichen Zerfall überlassen. Da sie zur keiner Zeit um- oder angebaut wurde, befindet sie noch im originalen romanischen Stil. Das ist in Deutschland einzigartig. Zurzeit werden, im Auftrag des Vereins, Restaurationsarbeiten an der inneren Ringmauer des Palasvorhofes durchgeführt.Auf Initiative des Wanderleiters, Achim Telke, wurde für uns extra eine Burgführung, von einem Mitglied des Vereins für lebendiges Mittelalter, durchgeführt. Anschließend gab es auf einer Wiese der Vorburg Kaffee und Kuchen. Für die Organisation und Durchführung dieser Wanderung geht ein Dankeschön an Herrn Achim Telke. Nach ein paar hundert Metern, diesmal bergab, gelangten wir nach ca. 13 km wieder am Parkplatz an.