Auch in myHeimat wurde mehrfach über die Einstellung des Bürgerreporter-Portals der MZ berichtet. Auf Unverständnis stieß damals der abrupte Wechsel mit dem Verlust Tausender von Beiträgen.



Das Aus von MZ-Dein Verein per Ende Jahr

Halle, Magdeburg: An Stelle des Bürgerreporters trat dann das Portal MZ-Dein Verein. Zuerst angedacht als reines Schaufenster für Vereine, später auch erweitert um die Möglichkeit, als Bürgerreporter weiter zu schreiben. Schnell war klar, dass sich nach einer ersten Euphorie auf dieser Plattform immer weniger bewegte. Laut MZ registrierten sich 700 Vereine, welche total 2700 Beiträge ablieferten. Also knapp 4 Beiträge in 2 Jahren. Das sagt alles.So erstaunt es nicht, dass der Verlag nun ankündigt, auch dieses Portal auf Ende Jahr einzustellen . Gibt es noch was zu sagen dazu?