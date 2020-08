Mit OMA und OPA...

amüber den ich wiederholtschon berichtete...Da wir für eine Wocheunsere jüngste Enkelinalszu Besuch haben,müssen wir uns jetzt täglich etwas einfallen lassen..., denn junge Damen wollen beschäftigtwerden...!!! ;-))) Bei diesem Wetter lag es nahe, diesen See aufzusuchen, was sich auch alsVolltreffer erwies... Endlich mal wieder Zeit zu haben, um miteinander Quatschmachen zu können, das war schon was, da wurden selbst die Alten wieder jung... ;-)))Ein schöner Nachmittag, der bei unsere Enkelin sehr gut ankam... Und morgen geht es imden Tiergarten nach Bernburg, den wir noch gar nicht kennen...Mal sehen, was uns dort erwartet???