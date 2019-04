Lido di Jesolo,

Erster Teil meines3-teiligen Beitragesüber unsere Kurzreisenach ITALIEN.ein für uns bis dato unbekannter Ortan derin unmittelbarer Nähe von VENEDIG.5 Millionen Urlauber in 400 Hotels bestimmen jährlich das Treiben in diesem Ort mit seinem12 km langen Strand und der gleichlangen Promenade, mit den vielen Geschäften undLokalitäten, die ganz auf den internationalen Massen -Tourismus ausgerichtet sind.Ganz bewußt hatten wir uns deshalb für die Vorsaison entschieden, weil wir ja nicht zu Badenreisen, sondern ganz einfach nur mal etwas anderes sehen wollten...Enttäuscht wurden wir nicht, denn das Wetter spielte mit und so erinnern wir uns auch sehrgern an die Tage in der vergangenen Woche zurück...