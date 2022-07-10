Bin schon fort...., lasse noch ein paar SONNTAGSBILDER da...!!! ;-)))

...

Es gab reichlich

R E G E N

in den lt. Tagen

und deshalb sind

wir jetzt auf der A38

auf dem Weg in den

S Ü D E N, fahren einfach der SONNE entgegen..., obwohl mir dieses Wetter sogar

gefallen hat!!! ;-))) Ich wollte aber auf die Schnelle noch einen lieben blumigen

Gruß hinterlassen...!!! Wer weiß schon, wie in 14 Tagen der Garten aussieht???

Also bis bald wieder, konkret bis zum 24.Juli 2022!!! ;-)))

Liebe Grüße,

Ralf