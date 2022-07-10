Bin schon fort...., lasse noch ein paar SONNTAGSBILDER da...!!! ;-)))
...
Es gab reichlich
R E G E N
in den lt. Tagen
und deshalb sind
wir jetzt auf der A38
auf dem Weg in den
S Ü D E N, fahren einfach der SONNE entgegen..., obwohl mir dieses Wetter sogar
gefallen hat!!! ;-))) Ich wollte aber auf die Schnelle noch einen lieben blumigen
Gruß hinterlassen...!!! Wer weiß schon, wie in 14 Tagen der Garten aussieht???
Also bis bald wieder, konkret bis zum 24.Juli 2022!!! ;-)))
Liebe Grüße,
Ralf
|
Bürgerreporter:in:
Ralf Springer aus Aschersleben
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.