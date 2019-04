Vegan Buddy Infostand AntiSpeDay Aschaffenburg

Am Samstag von 10:30 bis 17:30 findet der Antispeziesismus-Aktionstag statt, organisiert von ARIWA - Animal Rights Watch e.V. und ARIWA Rhein-Main.An diesem Tag wird es an verschiedenen Plätzen in Aschaffenburg unterschiedliche Aktionen geben, die auf die Ausbeutung von Tieren in unserer Gesellschaft aufmerksam machen wie Vegan-Demos, Aktionen, Videos mit Infomobil, Infostände verschiedener Tierrechtsgruppen und mehr.ARIWA-Vogelsberg nimmt mit einem Infostand an der Ecke Steingasse / Luitpoldstraße, in Aschaffenburg teil.Speziesismus (Spezies = Art) bezeichnet die Diskriminierung von Geschöpfen ausschließlich aufgrund ihrer Artzugehörigkeit, vergleichbar mit dem Sexismus und der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder dem Rassismus und der Diskriminierung aufgrund der Rasse.Dies bedeutet, dass das Leben oder das Leid eines Lebewesens nicht oder weniger stark berücksichtigt wird, weil es nicht einer bestimmten Spezies, wie etwa der Spezies Mensch angehört.Die Kategorisierung der Lebewesen in Arten erfolgt durch willkürliche Kriterien. Dazu gehört insbesondere die Abgrenzung des Menschen vom restlichen Tierreich, obwohl wir Menschen eindeutig zu den Säugetieren zählen.Wer das Leid der Tiere mindern will, muss es für die Menschen sichtbar machen. Mit sorgfältigen Recherchen, sachlicher Information und innovativen Aktionen engagiert sich ARIWA e.V. gegen Verschleierung und Verdrängung - und für die Anerkennung von Tierrechten. Zur Aufklärung der Öffentlichkeit und praktischer Hilfe für Tiere in Not ist ARIWA e.V. bundesweit mittels vieler Ortsgruppen aktiv.Kontakt: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zu ARIWA - Vogelsberg