6.4.19. Katzbrui 19:30 Kabarett mit Johanna Hofbauer u. Andreas Gsöllpointner

Samstag, 06. April Katzbrui Mühle 19:30

Endlich ist es soweit. Die beliebte Kabartettistin Johanna Hofbauer gastiert in der Katzbrui Mühle 87742 Apfeltrach. Das Progamm: "Mann und Frau wia passt des zamm?" Die musikalische Umrahmung übernimmt Andreas Gsöllpointner an der Streirischen Harmonika und an der Zither. Karten gibt es bei der Mindelheimer Zeitung um 15€ und an der Abendkasst um 16€