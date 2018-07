Highland Games 2018 in Angelbachtal!

Angelbachtal : Schloss Eichtersheim | Mal sehen,was die "Schotten" so alles drauf haben.Wir besuchten das erste mal ein

Highland Festival

Veranstaltungsort war der Schlosspark von Schloss Eichtersheim.Rund um den See fanden Wettkämpfe,Musikvorführungen und Tänze statt.Ausreichend Gelegenheit auch für Speis und Trank.Schottische Clans in traditioneller Tracht stellten sich vor.Für mich waren die Sportwettkämpfe am Interessantesten.Hammer Werfen,Hammer Hochwurf und natürlich das Baumstammwerfen.Es gab viel zu fotografieren und alle Akteure waren auch immer für ein Foto zu haben!Uschi&Dieter aus Angelbachtal!