VON DER BACKKUNST - oder doch nur ein Handwerk?

Zu der Prostatakrebs-Selbsthilfe "GRiese Gegend" gehört von Beginn an, dass bei dem Treffen im November die Kunst auf dem Programm steht. - Aufgrund eines Wortspiels ergab es sich beinahe selbstverständlich, dass wir uns in diesem Jahr von einem Bäcker in seine Backkunst Einblick gewähren lassen.Und so ist es gelungen einen echten Bäckermeister zu gewinnen, der uns zunächst besondere Aspekte seines Tuns vorstellt und erklärt und dass wir im zweiten Gang eine Verkostung verschiedene Brotsortenaus erleben. es werden ausschließlich Brotsorten sein, die er mit seinen Mitarbeitenden herstellt.Wir werden uns an diesem Tag, um 17 Uhr, in NEUHAUS(Elbe treffen. Der genaue Treffpunkt sort wird den Mitgliedern der SHG schriftlich übermittelt. Weitere Interessierte sind herzlich willkommen, müssen(!) sich aber unbedingt zuvor anmelden und erfahren dann die konkrete Adresse und auch gerne weitere Einzelhiet unserer SHG.