Hinaus ins Grüne im englischen Landschaftspark in Dammereez ⑪

Bei unserenim November 2017 hatten wir etwas Pech.Einerseits war es ungemütlich kühl und anderseits waren wegen entsetzlicher Herbststürme (wie auch in Ludwigslust) weite Teile abgesperrt.Da hatten wir dieses Mal viel mehr Glück.Wer es noch genauer wissen will kann sich auch im vorherein aus dem Internet eine 106-seitigenebst einerrunterladen. Diese erfasst aber leider für mich als Laien nur 58 Bäume; ist also nicht vollständig.Auch aufsind 22 Bäume aufgelistet.Ausgerüstet mit dem informativen Flyer wurde es ein sehr angenehmer Spaziergang.Ein Vorteil für Gehbehinderte gegenüber anderer Landschaftsparks, beispielsweise in Lud-wigslust, wäre seine überschaubare Größe.Ich hoffe meine Bildauswahl vermittelt einen netten Eindruck vom Park; auch wenn ich nur selten die Bezeichnung der Bäume zuordnen kannEin nächster kurzer Abstecher wird uns durch den Naturpark Mecklenburgisches Elbetal nach Boizenburg/Elbe führen.