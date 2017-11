Wie sich doch die Verhältnisse in beiden Parks ähneln:Der lDies merkte bereits die Deutsche Dendrologische Gesellschaft in einer Veröffentlichung vom 25. Juni 1930 an. Im Park wachsen heute wie damalsvon oft beträchtlicher Größe und Alter, die Geschichte erzählen. So wurden beispielsweise die Spitzen eines Mammutbaums und einer Sicheltanne nahe am Herrenhaus durch den Beschuss amerikanischer Panzer am 1. Mai 1945 abgeschossen.DerViele der Baumbesonderheiten stammten aus den damals bekanntenvom nur ca. 20 km von Dammereez entfernten Gut Lehsen. Hier wurden schon zu Ende des 18. Jahrhundertsangeboten. Zu den wertvollen Besonderheiten im Park gehören noch heute Mammutbaum, Japanische Sicheltanne, Orientalische Fichte, Gelb-Kiefer, Gurken-Magnolie oder Färber-Eiche sowie beeindruckende Strauch-Rosskastanien und Rispenhortensien.Quelle: Englischer Landschaftspark Dammereez Für dieses 14. LaubFeuer – Der Dammereezer Park im Fackellicht – hätten wir aber schon am 28.10.17 anreisen müssen.Ich sehe bei diesem Park sehrdamit die Gemeinde nicht mehr für die Pflegekosten aufkommen muss., wasführte, dem über hundert Dorfbewohner beitraten. Dieser Verein hat seitdem maßgeblich dazu beigetragen – auch durch Anpflanzung verloren gegangener Bäume – das der nur 6 ha große Park wieder in alten Glanz erstrahlt.Es gibt nicht nur eine. Nein,und auf einem Übersichtsplan dargestellt. . Diesem habe ich auch die Untertitel einzelner Fotos entnommenSiehe auch: Monumentale Bäume im Gutspark in Dammereez Traurig machte mich eine andere Sache, er liegt zu weit von uns weg. Und ähnlich wie in Cösitz müssen hier die letzten Herbststürme entsetzlich gewütet haben. Deshalb waren weite Teile im südwestlichen Teil noch abgesperrt.