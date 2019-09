Ein Sonntag an "SÜSSEN SEE"...

Gestern war es soweit,wir gingen mit demmal wieder auf Reisen...Das Ziel war diesmal,der uns noch bis dato unbekannteim Landkreis Mansfeld-Südharz...Der See, dessen Name der Realität nicht wirklich entspricht, ist nämlichund seit dem Trockenlegen des ehemaligen "Salzigen Sees", Ende des 19. Jahrhunderts,der größte See im Landkreis...!Allerdings gibt es doch allerhandrund um den See, allerdings mitunterschiedlichen Service... So schließt z.B. die angebliche "Toscana" am Sonntag bereitsum 15.00 Uhr, was uns als Touristen natürlich unangenehm auffiel... , da es in Italien soetwas nicht gibt, wie wir schon selbst vor Jahren mehrfach erkunden haben...Trotzdem konnten wir direkt am See aber(Mittagessen, Kaffee und Kuchen undleckeres Eis) unter sehr angenehmen Bedingungen nachholen und mal ganz entspannt dieSeele baumeln lassen...Wie das Leben manchmal so spielt, ganz plötzlich standenvor uns, was uns natürlich freute und so konnten auch wir noch eine Stunde zusammenverbringen...Rundherum ein sehr schöner Tag, der uns noch lange in Erinnerung bleiben wird...