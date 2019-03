Anzeige

Muss Schalkes Trainer Domenico Tedesco gehen ?

Ich habe mich schon häufiger gefragt, warum immer der Trainer abgeschossen wird, wenn es Pleiten bei dem Verein gibt. Besteht so ein Verein nicht aus vielen Spielern die vielleicht nicht immer Lust haben die Beine zu schwingen ? Nach der großen Pleite unserer Nationalmannschaft wurde auch gleich nach Trainerwechsel gerufen. Ich denke mal das die heutigen Fußballer zu gut bezahlt werden. Abstriche wegen Fehlleistungen würden da vielleicht helfen. Die Fußballer sind heute Arbeitnehmer und werden für viele Millionen verkauft (Menschenhandel). Sie schaden öfters der „Firma“ und das müsste doch zu Abmahnungen führen, denn gute Spieler gibt es auch auf der Ersatzbank. Spieler, die einen Trainer loswerden wollen, lassen ihn voll auflaufen um einen anderen „Chef“ zu bekommen. Also Leute, macht für das viele Geld einfach was der Trainer sagt, und schon klappt es mit dem Erfolgserlebnis.

Ich weiß meine Zeilen werden für einige provokativ sein, aber das musste ich doch einmal sagen.

