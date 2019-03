20 Jahre Öffentlichkeitsarbeit für die Inklusion

Am Ende des Interviews stellte ich Bernd Gökele noch die Frage, was sich für seine Wahrnehmung nach 10 Jahren UN Behindertenrechtskonvention getan hat.Es gibt viel Papier, Bekundungen zur Inklusion jedoch sind keine großen Veränderungen zu verzeichnen, mit winzigen Ausnahmen. Damals wie heute ist es Kindern mit Behinderungen nur möglich Schulen bis zum Abitur zu besuchen, wenn die Eltern auch finanziell Unterstützung geben. Bildung = Geld = Elite unter den Menschen mit Behinderungen.Die UN Behindertenrechtskonvention sollte Menschen fördern, damit sie raus aus der Fürsorge, und rein die Selbstständigkeit kommen, nicht ihr Leben in Einrichtungen verbringen müssen.Zum Schluss stellt Gökele noch fest, dass es nicht gut sei wenn Menschen sich in Gremien engagieren um für sich, für das eigene Leben Vorteile zu erzielen, sondern Diskriminierung und Missstände ansprechen. Die Institutionen sollten sich nicht als Konkurrenz sehen, eine Auseinandersetzung ist nötig, jedoch verfolgen doch am Ende das gleiche Ziel.Heute ist Bernd Gökele 50 Jahre, seine fortschreitende Behinderung macht es auch nicht immer einfach das zu verwirklichen was er alles noch gerne machen würde. Jedoch lässt er sein Ziel nicht aus den Augen „ Beratung und Hilfe für die, die es in der Gesellschaft nicht leicht haben“.Eröffnung des NTB: