Verstöße gegen Auflagen

Abstand, Masken und nur 6000 Personen waren die Auflagen für die heutige Demonstration. Die Stadt Kassel hatte die Demo verbieten wollen, das Verwaltungsgericht unter obigen Auflagen genehmigt. Wer an das Gute der Demonstranten glaubte, wurde enttäuscht, denn ohne Maske und Abstand demonstrierten rund 10.000 Menschen.

Demonstrationen werden genehmigt, jeder Andere darf sich mit kaum einem Menschen treffen, kein Sportler auf einen riesigen Sportplatz. Ja, ich höre es schon, Demonstrationen sind Grundrechte, Artikel 8. Kinder haben fast ein Jahr auf Unterricht verzichten müssen, Stoff für ein Schuljahr konnte nicht ausreichend vermittelt werden. Warum wird nicht an die Rechte der Kinder im GG erinnert ? Wiegt ein Demorecht mehr, man konnte doch schon erahnen warum Kassel ein Verbot aussprach. Verstöße gegen Auflagen, mehr als die Rechte von Kindern ? Wissen, eine gesunde Entwicklung, Fehlanzeige und dies seit EINEM Jahr.

Schaut man in die Fernsehzeitung stellt man fest, der Profisport muss nicht ruhen. Seit Wochen Handball, Fußball und Wintersport jeglicher Art. Warum seit Monaten nur mehrfache Testungen bei den Sportlern, nicht bei unseren Kindern, was einen Unterricht in der Klasse möglich machen würde ?

Und nun dürfen auch viele hundert Haushalte in einem Flieger nach Mallorca sitzen, denn wie hieß es in dem Radiobericht „ Die Hotels auf der Insel benötigen die Einnahmen „. So, so und wie sieht es bei den Hotels und der Gastronomie in unserem Land aus ? Haben sie keine Hygienemaßnahmen, nur die Gastgeber im Ausland, benötigen sie keine Einnahmen, um eine Insolvenz abzuwenden ?

Ich muss sagen, so langsam kann man gewisse Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen.

Das was in einem Jahr Corona in unserem Land insgesamt NICHT passiert ist, mache ich mal lieber nicht zum Thema.

