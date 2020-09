Sehen wo die Baumhäuser sind

Am Sportplatz hatten wir die Möglichkeit unser Auto zu parken, von dort wenige Meter in den Wald. Die Wege waren gut, und ich konnte wie gewohnt über die Waldwege rollen. Nach einiger Zeit kam uns eine kleine Gruppe entgegen, sie fragten gleich ob wir zu den Baumhäusern wollten. Es geht ca. 2 km noch durch den Wald, was jedoch mit dem Rollstuhl überhaupt nicht klappen würde, bis zu den Baumhäusern zu kommen, da sie nur für Fußgänger zu erreichen wären. Über Wurzelwerk, Äste im Waldesinneren und somit auch für Fahrzeuge nicht erreichbar. Schade dachte ich, hätte ich auch gerne mal gesehen wie die Menschen dort leben und vielleicht auch Gespräche führen, waren der Grund für die Fahrt nach Dannenrod. Nach dem Bericht derer, die gerade von dort kamen, drehten wir um und machten uns wieder auf den Weg zu unserem Auto.