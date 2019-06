Anzeige

Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt ...

so dachte schon Pippi Langstrumpf, und nicht nur sie, denn da gab es die GroKo die vom Wähler nicht gewollt, aber sie kam.



Sie, die sang, den Vogel zeigte, brüllte, sogar von Fresse hauen war die Rede, Frau Nahles sie ging.



Auch Groko ade sollte man jetzt annehmen. Da wäre doch die gesündeste Entscheidung für die Bürger, da wir ja in einer Demokratie leben, Neuwahlen.



Nun können wir gespannt sein, mit welchen Klimmzügen jetzt noch alles auf den Weg gebracht wird auf der politischen Bühne.



Wollen wir hoffen, dass es kein Drama in endlosen Akten wird.

