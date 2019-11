Halbherzige Maßnamen für den Klimawandel

Was für mich ein Stück Verlogenheit ist, der ganze Formel 1 Zirkus wird weiterhin stattfinden. Von April bis Oktober werden in schnellen Flitzern die Runden gedreht, jedoch gibt es ja auch ausgiebige Trainingsfahrten. Das gesamte Equipment plus der Fahrzeuge, Ersatzfahrzeuge, Fahrer und ihre Teams werden mit aller Selbstverständlichkeit eingeflogen.An diesen Wochenenden werden Unmengen von Dreck in die Luft geblasen, plus des Reifenabriebs, welches überhaupt nicht mit unserem Fahrverhalten verglichen werden kann.Dieser gesamte Dreck, plus der Flugzeugverbrauch der Flieger, welche aus unterschiedlichen Ländern kommen, darf natürlich nicht aufgerechnet werden.Das ist doch Sport und da müssen schon Opfer gebracht werden, Papa braucht das doch zum Entspannen.Ich hoffe doch sehr, dass es bei öffentlichen Diskussionen auch einmal thematisiert wird, sonst wäre es Beschiss an den kleinen Arbeitnehmern, die für den Broterwerb ihr Fahrzeug brauchen.