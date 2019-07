Egal wie - ich will

Schadet Otto-Normal-Verbraucher seinem Arbeitgeber, hat er mit Konsequenzen zu rechnen. Warum strebt von der Leyen nach höherem, hat sie in dem jetzigen Amt keine gute Figur gemacht.Vielleicht muss man lange in der Politik unterwegs sein um zu verstehen, dass Kandidaten da schmerzfrei sind, obwohl Stimmen nicht verstummen die zum Ausdruck bringen, NEIN du nicht.Die Aufnahme von Frau von der Leyen machte ich im August 2017 bei einer Veranstaltung in Stadtallendorf.