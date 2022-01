Am 27. September 1947 als Marvin Lee Aday in Dallas geboren bekam er aufgrund seiner Leibesfülle den Spitznamen „Meat Loaf“.Als Eddie in der "Rocky Horror Picture Show" etablierte sich Meat Loaf auch sehr schnell als Schauspieler.Sein Album "Bat Out Of Hell" war 1977 ein Riesenerfolg. "I'd Do Anything For Love" einer seiner besten Songs. Es war wunderbar dich live erleben zu dürfen.Mein damaliger Bericht: