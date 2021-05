Der Computer feiert heute seinen 80. Geburtstag

Konrad Zuse wurde am 22. Juni 1910 in Berlin geboren, und starb 18.12.1995 in Hünfeld, wo sich das Zuse Museum befindet. Im Stadtpark von Hünfeld steht Konrad Zuse in Lebensgröße.Was würde der Erfinder des Computers wohl sagen, könnte er den heutigen PC oder das Smartphon, winzig mit viel Leistung, sehen und erleben.Bei einem Besuch in Hünfeld machten wir diese Aufnahmen.